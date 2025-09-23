Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’103 -0.2%  SPI 16’803 -0.1%  Dow 46’267 -0.3%  DAX 23’611 0.4%  Euro 0.9349 0.0%  EStoxx50 5’472 0.6%  Gold 3’755 0.2%  Bitcoin 88’589 -0.8%  Dollar 0.7918 -0.1%  Öl 67.9 2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
EPH-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone im ersten Halbjahr
Lufthansa-Aktie auf grünem Terrain: Airline in München wieder sehr viel pünktlicher
CleanSpark setzt auf Wachstum: Neue Finanzierung treibt Aktie an
Walt Disney-Aktie schwächer: Jimmy Kimmels Late-Night-Talk kehrt zurück
So entwickeln sich Ölpreis, Silberpreis & Co. am Abend
Suche...

Walt Disney Aktie 984192 / US2546871060

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nach Zwangspause 23.09.2025 20:46:00

Walt Disney-Aktie schwächer: Jimmy Kimmels Late-Night-Talk kehrt zurück

Walt Disney-Aktie schwächer: Jimmy Kimmels Late-Night-Talk kehrt zurück

Die Zwangspause war kürzer, als seine Fans befürchtet hatten: Der Late-Night-Talker Jimmy Kimmel kommt ins US-Fernsehen zurück.

Walt Disney
89.54 CHF 0.53%
Kaufen Verkaufen
Weil sich der Moderator in einer Ausgabe Kommentare zum tödlichen Angriff auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk erlaubt hatte, war seine Sendung in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt worden.

Disney: Einige Kommentare waren unangebracht

Die Walt Disney Company, die den TV-Sender ABC mit der Sendung "Jimmy Kimmel Live!" im Portfolio hat, teilte nun mit: An diesem Dienstag (Ortszeit) geht es weiter.

Die Produktion der Show war demnach ausgesetzt worden, um eine angespannte Situation im Land nicht weiter anzuheizen. Man sei der Meinung, dass einige der Kommentare Kimmels unangebracht gewesen seien. Man habe die vergangenen Tage damit verbracht, intensive Gespräche mit ihm zu führen. Das habe nun zur Entscheidung geführt, die Show wieder aufzunehmen. Ob Kimmels Rückkehr an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, blieb unklar.

Medien hatten berichtet, Kimmel habe in einer Sendung in Bezug auf den tödlichen Angriff auf Kirk gesagt, dass die "Gang" Make America Great Again - also die Bewegung, die hinter Trump steht - versuche, mit Blick auf den Tatverdächtigen, dem eine linke Ideologie unterstellt wird, politisches Kapital schlagen zu wollen. Kirk war vor fast zwei Wochen erschossen worden. Am Wochenende gab es eine grosse Gedenkfeier für den Trump-Anhänger.

Trump hatte Kimmels Absetzung gefeiert

Die Absetzung der Late-Night-Show hatte in den USA eine Debatte über Meinungs- und Pressefreiheit befeuert. Kritiker befürchteten, dass diese Stück für Stück von der Regierung eingeschränkt werden und Kimmel ein weiteres Beispiel dafür sei. Es war unklar gewesen, ob die Sendung überhaupt noch weitergeführt wird.

US-Präsident Donald Trump hatte die Absetzung der Sendung auf der Plattform Truth Social als "gute Nachrichten für Amerika" gefeiert und Kimmel das Talent abgesprochen. Der Moderator nimmt - wie andere Late-Talker auch - in pointierter Weise regelmässig die Politik des US-Präsidenten auseinander. Trump hatte weitere Sender aufgefordert, ebenso Talks aus dem Programm zu nehmen. In Deutschland ist das undenkbar, dass sich ein Bundeskanzler mit solch massiven Ansagen in die Personalpolitik eines TV-Senders einmischt. Ausserdem hatte Trump einigen Sendern erneut Voreingenommenheit vorgeworfen und ihre Sende-Lizenzen infrage gestellt.

Auf die Rückkehr der Kimmel-Show reagierte der Präsident am Montag zunächst nicht. Auf eine entsprechende Frage einer Journalistin, die sie ihm beim Verlassen eines Pressetermins noch hinterherrief, ging er nicht ein.

Was lokale TV-Sender mit der Kimmel-Show zu tun hatten

Die Debatte um die Late-Night-Show war auch von Druck aus Richtung von Unternehmen mit lokalen TV-Sendern, die ABC-Inhalte und damit auch die Kimmel-Show übernehmen, begleitet.

Das Medienunternehmen Nexstar, das mit Dutzenden Lokalsendern Inhalte von ABC ausstrahlt, hatte erklärt, Kimmels Show nicht länger senden zu wollen. Sinclair - ein weiterer Betreiber von Lokalsendern - zog nach.

Medienaufsichtsbehörde in der Kritik

Brendan Carr, Chef der Medienaufsichtsbehörde Federal Communications Commission (FCC), die unter anderem Sendelizenzen für Hörfunk und Fernsehen in den USA vergibt, sagte noch vor der Disney-Entscheidung einer Rückkehr Kimmels, dass Veranstalter für bundesweites Programm immer mehr Kontrolle und Druck auf die lokalen Fernsehsender ausgeübt hätten. Diese trauten sich nicht, gegen die nationalen Programmveranstalter vorzugehen, wenn sie der Meinung seien, dass bestimmte Programminhalte für die lokalen Gebiete nicht sinnvoll seien. Erstmals seit langem seien Sender nun aufgestanden, betonte Karr mit Blick auf den Fall Kimmel. Nach der Absetzung hatte er sich bei Nexstar bedankt - "dafür, dass sie die richtige Sache gemacht haben".

Kritiker warfen dem von Trump ausgewählten FCC-Vorsitzenden vor, selbst Druck auf die betroffenen Medienunternehmen ausgeübt und damit die Aussetzung der Fernsehshow bewirkt zu haben. Carr weist das zurück.

Brisant ist nach Einschätzung von Beobachtern, dass Nexstar derzeit weitere Lokalsender übernehmen will und dafür die Zustimmung der Aufsichtsbehörde benötigt.

Rückkehr auch im lokalen Fernsehen?

Ob die Kimmel-Show auch in die lokalen TV-Sender zurückkehrt, ist noch unklar. Von der US-Mediengruppe Sinclar, die lokale TV-Stationen im Portfolio hat, hiess es auf der Plattform X, dass man am Dienstagabend auf dem Sendeplatz Kimmels ein Nachrichtenprogramm zeige. Man sei zugleich in Gesprächen mit ABC zu einer möglichen Rückkehr der Sendung.

Am Dienstag geht es für die Papiere von Disney im NYSE-Handel zeitweise 0,32 Prozent runter auf 112,20 US-Dollar.

/rin/DP/zb

WASHINGTON (awp international)

Weitere Links:

Walt Disney-Aktie wenig bewegt: Meyer Werft präsentiert neues Kreuzfahrtschiff für Disney

Bildquelle: chrisdorney / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten