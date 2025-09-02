Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'081 -0.8%  SPI 16'726 -1.0%  Dow 45'545 -0.2%  DAX 23'561 -2.0%  Euro 0.9361 -0.2%  EStoxx50 5'299 -1.3%  Gold 3'485 0.2%  Bitcoin 87'526 0.2%  Dollar 0.8057 0.6%  Öl 68.3 0.3% 
Top News
NVIDIA-Aktie im Krypto-Fokus: Welche Rolle die KI-Bilanz für Bitcoin, Ethereum & Co. spielt
Swiss Life-Aktie vor den Halbjahreszahlen leichter
Novartis übernimmt Lizenzrechte für neue Parkinson-Therapie - Aktien unterschiedlich
SU7 von Tesla-Rivale Xiaomi startet fulminant - Marktanteile in China vor Umwälzungen?
Disney-Aktie tiefer: Abschied aus Wismar für Kreuzfahrtschiff 'Disney Adventure'
Werft verlassen 02.09.2025 14:28:00

Disney-Aktie tiefer: Abschied aus Wismar für Kreuzfahrtschiff 'Disney Adventure'

Das grösste in Wismar je gebaute Schiff, die "Disney Adventure", hat die Werft verlassen.

Walt Disney
94.49 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen
Mit Hilfe von Schleppern nahm der 342 Meter lange und 46 Meter breite Ozeanriese in langsamer Fahrt Kurs auf die Ostsee.

Erstes Ziel des Schiffes, das künftig mit 6.700 Passagieren und etwa 2.500 Crew-Mitgliedern an Bord in Südostasien zum Einsatz kommen soll, ist dem Vernehmen nach Mukran. An der Ostküste Rügens soll das Schiff Treibstoff bunkern. Für die Dauer des Auslaufmanövers hatte die Hafenbehörde das gesamte Hafengewässer in Wismar für jeglichen anderen Schiffsverkehr gesperrt.

Turbulente Zeiten

Mit dem Auslaufen des Schiffes endet ein turbulentes Kapitel der Werftgeschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Der Baubeginn im März 2018 war als Aufbruch in eine verheissungsvolle neue Ära gefeiert worden. Mit dem Bau von Kreuzlinern schienen die Werften auf Jahrzehnte hin ausgesorgt zu haben. Doch der Zusammenbruch der weltweiten Kreuzschifffahrt infolge der Corona-Pandemie liess alle Blütenträume platzen. Die MV-Werften und ihr Eigner und Auftraggeber Genting Hongkong meldeten 2022 Insolvenz an.

Lange stand die Fertigstellung des Schiffes infrage. Mit dem Disney-Konzern, der selbst eine Kreuzfahrt-Reederei unterhält, fand sich dann doch ein Interessent, der das ursprünglich unter der Bezeichnung "Global One" (später "Global Dream") firmierende Schiff fertig bauen und nach eigenen Wünschen umgestalten liess. Die Reederei will die "Disney Adventure" nach erfolgreichen Testfahrten und mehreren Zwischenstopps ab dem 15. Dezember 2025 von Singapur aus für Mehrtagesreisen einsetzen.

Im vorbörslichen NYSE-Handel notiert die Disney-Aktie zeitweise 1,06 Prozent tiefer bei 117,12 US-Dollar.

/fp/DP/jha

WISMAR (awp international)

Bildquelle: Alexandre Tziripouloff / Shutterstock.com,canbedone / Shutterstock.com,chrisdorney / Shutterstock.com

