General Motors Aktie 11665971 / US37045V1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Wegen E-Auto-Hochlauf
|
14.10.2025 17:17:00
GM-Aktie etwas höher: General Motors muss Milliardenabschreibung vornehmen
Der US-Autobauer General Motors muss wegen der Kehrtwende der US-Regierung bei der klimafreundlichen Autopolitik 1,6 Milliarden US-Dollar abschreiben.
General Motors"Nach den jüngsten Änderungen der US-Regierungspolitik, darunter die Beendigung bestimmter Steueranreize für den Kauf von E-Autos und die Lockerung der Emissionsvorschriften, rechnen wir mit einer Verlangsamung der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen", teilte der Volkswagen-Konkurrent General Motors am Dienstag mit. Daher würden die Produktionskapazitäten angepasst.
44.80 CHF -3.78%
Die Folge sei eine nicht-zahlungswirksame Wertberichtigung von 1,2 Milliarden Dollar (1,04 Mrd Euro) sowie Aufwendungen von 400 Millionen Dollar etwa für Vertragsstornierungen und Abfindungen im Zusammenhang mit Investitionen im Bereich Elektrofahrzeuge. Verbucht würden die Beträge in den drei Monaten bis Ende September.
Die GM-Aktie gewinnt an der NYSE zeitweise 1,05 Prozent auf 56,21 US-Dollar.
DETROIT (awp international)
Weitere Links:
Bildquelle: Linda Parton / Shutterstock.com