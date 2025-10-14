Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Wegen E-Auto-Hochlauf 14.10.2025 17:17:00

GM-Aktie etwas höher: General Motors muss Milliardenabschreibung vornehmen

GM-Aktie etwas höher: General Motors muss Milliardenabschreibung vornehmen

Der US-Autobauer General Motors muss wegen der Kehrtwende der US-Regierung bei der klimafreundlichen Autopolitik 1,6 Milliarden US-Dollar abschreiben.

General Motors
44.80 CHF -3.78%
Kaufen Verkaufen
"Nach den jüngsten Änderungen der US-Regierungspolitik, darunter die Beendigung bestimmter Steueranreize für den Kauf von E-Autos und die Lockerung der Emissionsvorschriften, rechnen wir mit einer Verlangsamung der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen", teilte der Volkswagen-Konkurrent General Motors am Dienstag mit. Daher würden die Produktionskapazitäten angepasst.

Die Folge sei eine nicht-zahlungswirksame Wertberichtigung von 1,2 Milliarden Dollar (1,04 Mrd Euro) sowie Aufwendungen von 400 Millionen Dollar etwa für Vertragsstornierungen und Abfindungen im Zusammenhang mit Investitionen im Bereich Elektrofahrzeuge. Verbucht würden die Beträge in den drei Monaten bis Ende September.

Die GM-Aktie gewinnt an der NYSE zeitweise 1,05 Prozent auf 56,21 US-Dollar.

DETROIT (awp international)

Bildquelle: Linda Parton / Shutterstock.com

