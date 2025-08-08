Wachstum nicht ausreichend: Anleger trennen sich nach Bilanz von Fortinet-Aktie

• Nach der Bilanzvorlage brach die Fortinet-Aktie am Donnerstag ein• Unternehmen meldete für das zweite Quartal ein Umsatzwachstum von 14 Prozent und erhöhte die Jahresprognose für die Billings• Analysten stufen die Aktie mehrheitlich mit "Hold" ein

Die Fortinet-Aktie erlitt nach der Veröffentlichung ihrer Quartalsbilanz einen deutlichen Kurseinbruch. Obwohl das Unternehmen solide Wachstumszahlen und eine angehobene Prognose meldete, reagierte die Börse stark negativ.

Bilanzzahlen und Marktreaktion

Fortinet legte am Mittwochabend nach US-Börsenschluss die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 vor. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 1,63 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Billings, ein wichtiger Indikator für künftige Umsätze, stiegen um 15 Prozent auf 1,78 Milliarden US-Dollar. Im Zuge dieser Veröffentlichung erhöhte der Konzern sogar seine Prognose für die Gesamtjahres-Billings.

Trotz dieser positiven Nachrichten brach die Aktie am Donnerstag an der NASDAQ um 22,03 Prozent ein und schloss bei 75,30 US-Dollar. Die Reaktion der Anleger deutet darauf hin, dass die veröffentlichten Wachstumszahlen und der Ausblick die hohen Erwartungen des Marktes offenbar nicht erfüllt haben, was zu Verkäufen führte. Am Freitag geht weiter abwärts, der Kurs fällt zeitweise um 2,30 Prozent auf 73,57 US-Dollar.

Ausblick und Analysten-Einschätzung

Für das dritte Quartal 2025 erwartet Fortinet einen Umsatz zwischen 1,67 und 1,73 Milliarden US-Dollar. Die Prognose für das Gesamtjahr 2025 sieht einen Umsatz zwischen 6,675 und 6,825 Milliarden US-Dollar vor.

Die Analysten zeigten sich von den Entwicklungen verunsichert. Laut TipRanks lautet die aktuelle Mehrheitseinstufung auf "Hold". Von insgesamt 26 Ratings entfallen lediglich vier auf "Buy", während 22 Analysten die Aktie mit "Hold" einstufen und kein "Sell"-Rating vorliegt.

Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 100,85 US-Dollar, was in etwa dem Niveau der Aktie vor dem Kurssturz entspricht. Trotz des Einbruchs sehen die Analysten weiterhin Kurspotenzial: Das niedrigste Kursziel liegt bei 78 US-Dollar, während das höchste bei 125 US-Dollar angesetzt ist.

Redaktion finanzen.ch