Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jüngste Einstufung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 113 Euro auf "Buy" belassen. Konzernchef Oliver Blume habe die jüngsten Prognosesenkungen von VW und Porsche AG reflektiert, schrieb Romain Gourvil nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Er habe unter anderem erklärt, warum VW das Cashflow-Ziel auf Null gesenkt hat, während es beim Sportwagenbauer unverändert geblieben ist. Dies liege daran, dass die Nutzfahrzeugtochter Traton nun vollständig beim VW-Ausblick berücksichtigt werde.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:42 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.0 Prozent auf 92.30 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 22.43 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 136’924 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 10.5 Prozent nach oben. Volkswagen (VW) vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

