Rating im Fokus 24.09.2025 10:58:44

Volkswagen (VW) vz-Aktie: Jüngste Einstufung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank).

Volkswagen
87.51 CHF 3.42%
Kaufen Verkaufen

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 113 Euro auf "Buy" belassen. Konzernchef Oliver Blume habe die jüngsten Prognosesenkungen von VW und Porsche AG reflektiert, schrieb Romain Gourvil nach dem zweiten Tag der Berenberg-Konferenz am Dienstag. Er habe unter anderem erklärt, warum VW das Cashflow-Ziel auf Null gesenkt hat, während es beim Sportwagenbauer unverändert geblieben ist. Dies liege daran, dass die Nutzfahrzeugtochter Traton nun vollständig beim VW-Ausblick berücksichtigt werde.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Volkswagen (VW) vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:42 Uhr rutschte die Volkswagen (VW) vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.0 Prozent auf 92.30 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 22.43 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 136’924 Volkswagen (VW) vz-Aktien. Auf Jahressicht 2025 ging es für die Aktie um 10.5 Prozent nach oben. Volkswagen (VW) vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto

