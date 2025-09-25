VeriSign Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von VeriSign

Um 20:26 Uhr fiel die VeriSign-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 283,49 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 22'337 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die VeriSign-Aktie bis auf 282,91 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 285,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 56'816 Stück.

Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 9,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Mit Abgaben von 38,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 0,000 USD aus. VeriSign gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 409.90 Mio. USD im Vergleich zu 387.10 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.

