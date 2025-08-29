Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analysen
VeriSign-Investition im Blick 29.08.2025 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in VeriSign-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

VeriSign
239.37 CHF 11.48%
Heute vor 3 Jahren wurden Trades VeriSign-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die VeriSign-Aktie bei 184.08 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 54.324 VeriSign-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 28.08.2025 auf 272.00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’776.18 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47.76 Prozent angezogen.

VeriSign markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch