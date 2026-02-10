Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Guter Jahresstart 10.02.2026 16:03:00

TUI-Aktie dennoch verlustreich: Jahresprognose bekräftigt

TUI-Aktie dennoch verlustreich: Jahresprognose bekräftigt

Der Reisekonzern TUI hat im ersten Geschäftsquartal 2025/26 bei einem stabilen Umsatz operativ deutlich mehr verdient als erwartet und die Jahresprognose bestätigt.

TUI
8.11 CHF -5.11%
Kaufen Verkaufen
Konzernchef Sebastian Ebel äusserte sich sehr zufrieden mit dem Jahresauftakt. Die Buchungen für die Wintersaison 2025/26 und für den Sommer 2026 entsprächen den Erwartungen, die Nachfrage bleibe robust, sagte er.

TUI steigert Gewinn deutlich

Im Zeitraum Oktober bis Dezember erzielte der MDAX-Konzern einen Umsatz auf dem Vorjahresniveau von rund 4,9 Milliarden Euro, wechselkursbereinigt ist das ein kleiner Anstieg um 1,3 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte dagegen kräftig um 26,3 Millionen Euro auf 77,1 Millionen Euro zu. Hier konnte der Konzern den operativen Verlust im Bereich Märkte und Airlines verringern. Der Bereich Urlaubserlebnisse mit den Segmenten Hotels & Resorts, Kreuzfahrten, a href="/aktien/tui-aktie" target="_blank" rel="noopener">TUI Musement legte dagegen zu.

Was Analysten erwartet hatten

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 4,88 Milliarden Euro und einem bereinigten EBIT von 63 Millionen gerechnet.

Für das Geschäftsjahr 2025/26 erwartet TUI weiterhin einen Umsatzanstieg von 2 bis 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Anstieg des bereinigten EBIT um 7 bis 10 Prozent.

TUI-AR-Chef und CFO rühren Trommel für Dividendenvorschlag

Bei der Hauptversammlung des Reisekonzerns TUI haben Aufsichtsratschef Dieter Zetsche und Finanzvorstand Mathias Kiep um Geduld im Hinblick auf die Höhe der Dividende geworben. TUI zahlt für das vergangene Geschäftsjahr erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder eine Dividende, der Vorschlag lautet auf 10 Cent pro Aktie. Ab dem laufenden Jahr will der Konzern dann jährlich 10 bis 20 Prozent des bereinigten Konzerngewinns pro Aktie an seine Anteilseigner ausschütten. Diese Vorschläge müssen von den Aktionären in Hannover abgesegnet werden.

"Mir ist dabei bewusst, dass einige Aktionäre bereits gerne eine höhere Ausschüttung sehen würden" oder künftig eine höhere Ausschüttungsquote, sagte Kiep. "Aber wichtig ist hier, die richtige Balance zu finden" zwischen Investitionen, etwa in das Hotelportfolio und die Erneuerung der Flugzeugflotte, und der Reduzierung des Verschuldungsgrades.

Zuvor hatte bereits Zetsche erklärt, der Dividendenvorschlag wahre Stabilität, lasse Freiraum für Investitionen und unterstütze eine nachhaltige Wertentwicklung. Er sei "genau richtig, für ein Unternehmen, das nach Jahren der Transformation jetzt Kurs auf verlässliches Wachstum nimmt."

So reagiert die TUI-Aktie

Anleger hatten sich möglicherweise mehr erhofft: Im XETRA-Handel verliert die TUI-Aktie zeitweise 4,99 Prozent auf 8,88 Euro.

DOW JONES

