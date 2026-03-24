TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
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24.03.2026 09:50:19
BlackRock baut Position bei TUI-Aktie ab - Schwelle bei Stimmrechten unterschritten
Der weltgrösste Vermögensverwalter BlackRock hat seine Position bei TUI leicht abgebaut. Die Nachricht trifft das Papier in einer ohnehin volatilen Marktphase und sorgt für Aufmerksamkeit.
• Marktumfeld für Touristikwerte bleibt durch geopolitische Unsicherheiten belastet
• Unsicherheit verpufft
BlackRock zieht sich geringfügig aus TUI zurück
Der Touristikkonzern TUI steht erneut im Zentrum des institutionellen Interesses. Wie aus einer aktuellen Stimmrechtsmitteilung gemäss Paragraph 40 Absatz 1 WpHG hervorgeht, hat der US-Investmentriese BlackRock seine Beteiligung an dem Hannoveraner Unternehmen leicht reduziert. Das Datum der Schwellenberührung wurde auf den 18. März 2026 datiert. Demnach sank der Anteil der direkt gehaltenen Stimmrechte von zuvor 4,11 Prozent auf nunmehr 4,10 Prozent. Inklusive der Instrumente beläuft sich die Gesamtposition des Finanzdienstleisters nun auf 4,99 Prozent, womit die melderelevante Schwelle von 5,00 Prozent knapp unterschritten wurde.
Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die gesamte Reisebranche mit konjunkturellen und vor allem geopolitischen Gegenwinden kämpft. Marktbeobachtern zufolge dürften solche Umschichtungen oft weniger eine fundamentale Skepsis gegenüber dem Geschäftsmodell widerspiegeln, sondern sind häufig Teil technischer Portfolio-Anpassungen. Dennoch reagieren Privatanleger auf Meldungen über Anteilsverkäufe durch Schwergewichte wie BlackRock traditionell sensibel.
TUI-Aktie hält sich wacker
Nach den anfänglichen Unsicherheiten über die Anteilsreduzierung durch BlackRock zeigt sich die TUI-Aktie stabilisiert. Während das Papier vorbörslich via Tradegate noch einen Abschlag von hinnehmen musste, pendelt der Kurs im XETRA-Hauptgeschäft nun nahe der Nulllinie. Zeitweise notiert der Titel bei einem Kurs von 6,85 Euro, was einer minimalen Veränderung von +0,15 Prozent entspricht.
Diese Beruhigung im Chartbild könnte darauf hin deuten, dass die Käuferseite das aktuelle Niveau für einen Wiedereinstieg nutzt und damit einen grösseren Abverkauf verhindert. Dennoch bleibt die Volatilität in einem marktwirtschaftlich herausfordernden Umfeld, das weiterhin durch die globale Inflation geprägt ist, bestehen.
Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.ch
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US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten
Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.
Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
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