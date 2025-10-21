Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'590 -0.4%  SPI 17'303 -0.4%  Dow 46'946 0.5%  DAX 24'298 0.2%  Euro 0.9228 0.0%  EStoxx50 5'682 0.0%  Gold 4'121 -5.4%  Bitcoin 87'679 0.0%  Dollar 0.7953 0.4%  Öl 60.7 -0.3% 
GE Aerospace Aktie 112258433 / US3696043013

21.10.2025 16:39:36

Triebwerksbauer GE Aerospace hebt Jahresziele erneut an

GE Aerospace
246.54 CHF 6.36%
Kaufen Verkaufen

(Ausführliche Fassung)

CINCINNATI (awp international) - Der Triebwerksbauer GE Aerospace wird dank des Aufschwungs der Luftfahrtbranche noch optimistischer für das laufende Jahr. Umsatz und Gewinn sollen stärker steigen als gedacht, teilte das Unternehmen am Dienstag in Cincinnati mit. So soll der bereinigte Umsatz nun um einen hohen statt um einen mittleren Zehner-Prozentsatz steigen. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn soll 8,65 bis 8,85 Milliarden US-Dollar erreichen. Zuletzt hatte Konzernchef Larry Culp hier 8,2 bis 8,5 Milliarden Dollar als Ziel ausgegeben.

Der bereinigte Gewinn je Aktie soll nun bei 6 bis 6,20 Dollar herauskommen, jeweils 40 Cent mehr als bisher angepeilt. Analysten hatten im Schnitt bislang nur 5,92 Dollar erwartet. Im frühen New Yorker Handel notierte das GE-Aerospace-Papier lediglich leicht höher, nachdem es im vorbörslichen Geschäft noch um knapp zwei Prozent zugelegt hatte. Schon im Juli hatte GE Aerospace die Jahresprognose angehoben.

Nun sprach Culp von einem "aussergewöhnlichen" dritten Quartal. So stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Viertel auf 12,2 Milliarden Dollar. Der bereinigte operative Gewinn wuchs um gut ein Viertel auf 2,3 Milliarden Dollar und der Überschuss sprang sogar um ein Drittel auf 2,5 Milliarden Dollar nach oben.

GE Aerospace entwickelt und fertigt Turbinen für Passagier- und Frachtflugzeuge von Airbus und Boeing . Am stärksten laufen die Leap-Triebwerke für die vielgefragten Mittelstreckenjets Airbus A320neo und Boeing 737 Max, bei denen der US-Konzern mit dem französischen Triebwerkshersteller Safran zusammenarbeitet./stw/tav/jha/he

