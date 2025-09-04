Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’383 1.5%  SPI 17’120 1.4%  Dow 45’621 0.8%  DAX 23’770 0.7%  Euro 0.9385 0.1%  EStoxx50 5’347 0.4%  Gold 3’547 -0.4%  Bitcoin 89’057 -0.8%  Dollar 0.8056 0.2%  Öl 66.9 -0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Britische Regulierer stellen sich gegen Elon Musks Strompläne
EU beschleunigt digitalen Euro - Konkurrenz durch US-Stablecoin-Gesetze wächst
Broadcom-Aktie trotz Zahlen über den Erwartungen ohne Kursimpulse
Alphabet-Aktie in Rot: Französische Datenschützer bestrafen Google
China-Risiken bremsen nicht: Steht die NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug?
Suche...
04.09.2025 23:25:51

Transcontinental Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates

(RTTNews) - Transcontinental Inc. (TCL_A.TO) reported earnings for third quarter that Decreased from the same period last year but beat the Street estimates.

The company's earnings came in at C$38.7 million, or C$0.46 per share. This compares with C$43.6 million, or C$0.50 per share, last year.

Excluding items, Transcontinental Inc. reported adjusted earnings of C$58.9 million or C$0.70 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn C$0.69 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period fell 2.2% to C$684.4 million from C$700.0 million last year.

Transcontinental Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: C$38.7 Mln. vs. C$43.6 Mln. last year. -EPS: C$0.46 vs. C$0.50 last year. -Revenue: C$684.4 Mln vs. C$700.0 Mln last year.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

04.09.25 Logo WHS Salesforce Aktie 2025: KI-Boom mit Agentforce – Chance oder Risiko?
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
04.09.25 UBS Logo UBS KeyInvest: IAA 2025 - Power für die Autobranche / MasterCard, PayPal, Visa - FinTech-Trio auf Wachstumskurs
04.09.25 Roche und Novartis schieben SMI wieder an
04.09.25 Marktüberblick: adidas hui – Puma pfui
04.09.25 Goldminen: Wenn Disziplin das Metall schlägt
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’875.22 19.33 BWDSCU
Short 13’115.19 13.98 UBSIIU
Short 13’628.65 8.83 B9GSAU
SMI-Kurs: 12’383.47 04.09.2025 17:30:04
Long 11’861.76 19.95 SOKBDU
Long 11’587.61 13.82 BH8SXU
Long 11’078.14 8.83 B38SLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gewinnmitnahmen belasten Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK - Rheinmetall baut Munitionsvernichtungswerk in Schwaben
Infineon-Aktie im Abwärtstrend: Gründe für den Druck auf den Chiphersteller
BYD-Aktie im Abwärtssog: Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten den Kurs
Ozempic als Chance bei Demenz: Rückenwind für die Novo-Nordisk-Aktie?
Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Strategy (ex MicroStrategy)
Amazon Aktie News: Amazon am Donnerstagnachmittag mit Kursplus
Gewinne an den US-Börsen -- SMI schliesst sehr stark -- DAX zum Handelsende höher -- China-Börsen letztlich abgeschlagen - Nikkei mit Kurssprung
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag in Rot
RENK Aktie News: RENK büsst am Donnerstagmittag ein
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Nachmittag südwärts

Top-Rankings

Tech-Giganten dominieren auch im Q2-Depot: So investiert die Schweizerische Nationalbank in den USA
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre aktuellen US-Beteiligungen bekannt gegeben. Ein B ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
Aktien von NVIDIA, Microsoft und Apple teilweise losgeschlagen: Diese US-Aktien hielt die UBS im zweiten Quartal 2025
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die Schweizer Grossbank UBS kürzlich ihre Beteiligung ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Diese Aktien befanden sich im zweiten Quartal im Depot der Commerzbank
Im zweiten Quartal 2025 kam es im Commerzbank-Portfolio zu Änderungen. Das waren die zehn grösst ...
Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}