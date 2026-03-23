Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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23.03.2026 20:35:00
TotalEnergies-Aktie: Offshore-Pläne in den USA gestoppt - Konzern zieht Konsequenzen
TotalEnergies wird keine Offshore-Windkraftprojekte in den USA mehr entwickeln.
Man werde die gezahlten Pachtgebühren zurückerhalten, so TotalEnergies. Einen gleich hohen Betrag werde man in die Entwicklung der US-Gasproduktion und -exporte investieren. Offshore-Windenergie in den USA sei zu kostspielig. "Weil andere Technologien zur Verfügung stehen, um die wachsende Stromnachfrage in den Vereinigten Staaten auf erschwinglichere Weise zu decken, sieht TotalEnergies keine Notwendigkeit, dieser Technologie in den USA Kapital zuzuweisen".
US-Präsident Donald Trump lehnt Offshore-Windkraftprojekte seit langem ab. Seine Regierung ist in rechtliche Auseinandersetzungen mit europäischen Energieunternehmen verwickelt. Dazu gehören die dänische Orsted und das norwegische Unternehmen Equinor. Diese haben versucht, die Anordnung der Regierung zum Baustopp für alle US-Offshore-Windprojekte aufheben zu lassen.
DJG/DJN/mgo/gos
Von Joshua Kirby
DOW JONES
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