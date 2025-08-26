|Kapitalherabsetzung
Temenos-Aktie etwas höher: Temenos hat Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen
Der Bankensoftwareanbieter Temenos hat das Aktienrückkaufprogramm 2025 am gestrigen Montag abgeschlossen.
Die zurückgekauften Papiere entsprechen laut den Angaben 5,5 Prozent des Aktienkapitals. Sie sollen für eine Kapitalherabsetzung verwendet werden, über welche die Generalversammlung 2026 befinden soll.
Der Aktienrückkauf werde sich positiv auf den Gewinn pro Aktie im laufenden Jahr auswirken, 2026 dann noch stärker, so das Communiqué. Ausserdem erwartet das Management, dass der Verschuldungsgrad bis Jahresende im Zielkorridor liegen wird (Nettoverschuldung zu EBITDA: 1-1,5x).
Temenos-Aktien tendieren an der SIX zeitweise 0,43 Prozent fester auf 70,55 Franken.
rw/uh
Genf (awp)
