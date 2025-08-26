Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’207 0.0%  SPI 16’952 -0.1%  Dow 45’282 -0.8%  DAX 24’163 -0.5%  Euro 0.9381 0.3%  EStoxx50 5’402 -0.8%  Gold 3’375 0.3%  Bitcoin 89’001 0.2%  Dollar 0.8065 0.1%  Öl 68.1 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
DKSH-Aktie schwächelt: DKSH vertreibt Nextfood-Frühstückscerealien in Singapur
Temenos-Aktie etwas höher: Temenos hat Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen
Kudelski-Aktie tiefrot: Kudelski schreibt im ersten Halbjahr rote Zahlen
Intershop-Aktie fester: Intershop dank Aufwertung mit deutlich mehr Gewinn im ersten Halbjahr
Vetropack-Aktie knickt ein: Vetropack erzielt in schwierigem Umfeld weniger Umsatz
Suche...
Plus500 Depot
Kapitalherabsetzung 26.08.2025 11:20:36

Temenos-Aktie etwas höher: Temenos hat Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

Temenos-Aktie etwas höher: Temenos hat Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

Der Bankensoftwareanbieter Temenos hat das Aktienrückkaufprogramm 2025 am gestrigen Montag abgeschlossen.

Temenos
72.36 CHF 0.70%
Kaufen Verkaufen
Seit Ende April seien für 250 Millionen Franken über eine zweite Handelslinie insgesamt 3,95 Millionen eigene Aktien zurückgekauft worden, heisst es in einer Mitteilung von Temenos vom Dienstag. Im Durchschnitt seien somit 63,2486 Franken pro Aktie bezahlt worden.

Die zurückgekauften Papiere entsprechen laut den Angaben 5,5 Prozent des Aktienkapitals. Sie sollen für eine Kapitalherabsetzung verwendet werden, über welche die Generalversammlung 2026 befinden soll.

Der Aktienrückkauf werde sich positiv auf den Gewinn pro Aktie im laufenden Jahr auswirken, 2026 dann noch stärker, so das Communiqué. Ausserdem erwartet das Management, dass der Verschuldungsgrad bis Jahresende im Zielkorridor liegen wird (Nettoverschuldung zu EBITDA: 1-1,5x).

Temenos-Aktien tendieren an der SIX zeitweise 0,43 Prozent fester auf 70,55 Franken.

rw/uh

Genf (awp)

Weitere Links:

Temenos-Aktie gibt nach: Temenos und Cognizant erweitern Partnerschaft
BELIMO-Aktie ersetzt Temenos im MSCI Global - Aktien uneins
Temenos-Aktie +24 Prozent: Temenos steigert im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn

Bildquelle: Kirsten Scully/Kos Picture Source via Getty Images,monticello / Shutterstock.com,Keystone,keystone
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

09:23 Marktüberblick: Puma haussiert mit Übernahmefantasie
09:22 SMI auf Richtungssuche
06:07 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Konsolidierung zum Wochenstart
25.08.25 Logo WHS HENSOLDT Aktie profitiert vom Rüstungsboom: Auftragsbücher voll – jetzt zuschlagen?
25.08.25 Das Comeback des Konsolen-Gamings?
22.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.20% p.a. Barrier Reverse Convertible auf ams-OSRAM
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
21.08.25 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf PolyPeptide Group AG
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’637.54 19.85 BR1SRU
Short 12’921.58 13.66 S2S3VU
Short 13’389.38 8.91 O5UBSU
SMI-Kurs: 12’199.46 26.08.2025 11:20:43
Long 11’616.42 18.92 S7MBDU
Long 11’332.51 13.13 BZ9S1U
Long 10’894.20 8.98 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bekannter Leerverkäufer schiesst gegen Palantir-Aktie: Stärker überbewertet als NVIDIA-Aktie
Die Zukunft des Geldes: Bitcoin, Ripple oder Ethereum - wer macht das Rennen?
Michael Burry: Diese Aktien hielt der "Big Short"-Investor im 2. Quartal 2025
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag freundlich
Lufthansa-Aktie fällt zurück: Lufthansa ordnet sich neu
NVIDIA Aktie News: NVIDIA tendiert am Montagnachmittag fester
Bitcoin-Prognose: Bernstein sieht Kursziel von 200'000 US-Dollar trotz Rücksetzer
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag höher
PUMA-Aktie +15 Prozent: Milliardärsfamilie Pinault denkt offenbar über Verkauf von PUMA-Beteiligung nach

Top-Rankings

KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}