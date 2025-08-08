BELIMO-Aktie ersetzt Temenos im MSCI Global - Aktien uneins

Gemäss Angaben auf der Homepage des Indexbetreibers vom Freitag werden beispielsweise die Aktien des Bankensoftwareherstellers Temenos aus dem MSCI Global Standard gestrichen. Dafür werden BELIMO per Ende August in den Index aufgenommen.

Temenos werden dann künftig im MSCI Small Cap Index gelistet, heisst es weiter. In diesen Index werden zudem die Titel von Cicor neu aufgenommen, die bislang im MSCI Micro Cap gelistet waren. Derweil steigen Rieter vom MSCI Small Cap in den MSCI Micro Cap Index ab. Neben den abgestiegenen Rieter werden künftig auch DocMorris und XLife Sciences im Micro Cap Index geführt. Die Thurgauer Kantonalbank muss indes diese Liste verlassen.

Die Aufnahme bzw. der Ausschluss einer Aktie aus einem Index kann sich massgeblich auf deren Kurs auswirken, weil es viele Indexprodukte gibt, in denen die Papiere enthalten sind. Zudem messen sich zahlreiche grössere Anleger mit entsprechenden Indizes oder orientieren sich an ihnen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft.

Die BELIMO-Aktie zeigt sich via SIX zeitweise 0,11 Prozent fester bei 930,00 Franken, während die Temenos-Titel um 1,76 Prozent auf 72,75 Franken fallen.

