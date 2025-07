TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AIXTRON SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der AIXTRON SE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10.57 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die AIXTRON SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 946.522 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15.25 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 14’434.45 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +44.34 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AIXTRON SE eine Börsenbewertung in Höhe von 1.72 Mrd. Euro. Am 06.11.1997 wagte die AIXTRON SE-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der AIXTRON SE-Aktie lag damals bei 3.03 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch