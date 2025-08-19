|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.08.2025 18:29:41
TAG Immobilien erhöht Kapital und stockt Wandelschuldverschreibung auf
DOW JONES--TAG Immobilien besorgt sich frisches Kapital. Wie der im MDAX notierte Immobilienkonzern mitteilte, hat er eine Kapitalerhöhung und eine Aufstockung der ausstehenden Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit bis 2031 beschlossen. Der Erlös ist teilweise für eine Refinanzierung im Zusammenhang mit der am Wochenende angekündigten Übernahme in Polen vorgesehen.
TAG wird bis zu 12,48 Millionen neue Aktien ausgeben, womit das Grundkapital um 7,1 Prozent erhöht wird. Auf Basis des Schlusskurses von Dienstag bei 15,39 Euro läge der Erlös bei etwa 192 Millionen Euro. Der Platzierungspreis wird im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens ermittelt.
Zudem wird TAG neue, nicht nachrangige und unbesicherte Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von rund 98 Millionen Euro begeben. Sie werden grösstenteils den gleichen Konditionen wie die von TAG am 11. März über 332 Millionen Euro begebenen Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2031 unterliegen.
TAG hatte am Wochenende angekündigt, ein Wohnimmobilienportfolio in Polen für umgerechnet 565 Millionen Euro zu kaufen. Der Kaufpreis wird aus liquiden Mitteln finanziert, allerdings durch eine Brückenfinanzierung unterstützt.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 19, 2025 12:30 ET (16:30 GMT)
Nachrichten zu TAG Immobilien AG
|
18:29
|TAG Immobilien erhöht Kapital und stockt Wandelschuldverschreibung auf (Dow Jones)
|
17:46
|EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG beschliesst Barkapitalerhöhung und Aufstockung der ausstehenden Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit bis 2031 (EQS Group)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16.08.25
|EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Erhöhte Ausschüttungsquote für die Dividende für das Geschäftsjahr 2026 geplant (EQS Group)
|
16.08.25
|EQS-Adhoc: TAG Immobilien AG: Increased payout ratio planned for the dividend for the 2026 financial year (EQS Group)
|
15.08.25
|MDAX aktuell: MDAX fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
|
14.08.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
Analysen zu TAG Immobilien AG
|14:27
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|09:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|14:27
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|09:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|14:27
|TAG Immobilien Add
|Baader Bank
|09:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Warburg Research
|18.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.24
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|14.11.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|21.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|12.09.23
|TAG Immobilien Reduce
|Baader Bank
|12.08.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|19.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|15.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
|14.05.25
|TAG Immobilien Hold
|Warburg Research
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: SMI schlussendlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Am heimischen Markt herrschte am Dienstag gute Stimmung. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche kleine Gewinne. An der Wall Street lässt sich am Dienstag kein einheitlicher Handelstag beobachten. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}