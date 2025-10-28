Symrise-Analyse: So bewertet Warburg Research die Symrise-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung sei dem schwierigen Marktumfeld geschuldet, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Der Aromenhersteller habe nicht mit dem Wettbewerber Givaudan Schritt halten können.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:57 Uhr um 4.4 Prozent auf 76.80 EUR nach. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 43.23 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 206’444 Symrise-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2025 24.3 Prozent. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Symrise die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

