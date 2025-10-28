Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktienanalyse
|
28.10.2025 10:13:44
Symrise-Analyse: So bewertet Warburg Research die Symrise-Aktie
Das Symrise-Papier wurde von Warburg Research-Analyst Oliver Schwarz genauer unter die Lupe genommen.
Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognosesenkung sei dem schwierigen Marktumfeld geschuldet, schrieb Oliver Schwarz am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Der Aromenhersteller habe nicht mit dem Wettbewerber Givaudan Schritt halten können.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:57 Uhr um 4.4 Prozent auf 76.80 EUR nach. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 43.23 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 206’444 Symrise-Aktien gehandelt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2025 24.3 Prozent. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Symrise die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Symrise AG
|
10:07
|Symrise-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Underperform (finanzen.ch)
|
10:04
|Symrise-Analyse: Overweight-Bewertung für Symrise-Aktie von JP Morgan Chase & Co. (finanzen.ch)
|
09:38
|Symrise-Aktie leichter: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten geschraubt (Dow Jones)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: DAX beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
07:39
|Verbraucher halten sich zurück: Symrise senkt Umsatzausblick (AWP)
|
07:30
|EQS-News: Symrise berichtet Umsatz für das dritte Quartal 2025 (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Symrise Reports Third Quarter 2025 Sales (EQS Group)
Analysen zu Symrise AG
|09:24
|Symrise Buy
|Warburg Research
|09:20
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|09:24
|Symrise Buy
|Warburg Research
|09:20
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|09:24
|Symrise Buy
|Warburg Research
|09:14
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.25
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|30.09.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|27.05.25
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit Abgaben -- Märkte in Fernost letztlich in Rot
Am heimischen wie am deutschen Aktienmarkt präsentieren sich zum Handelsstart mit Abgaben. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag leicht abwärts.