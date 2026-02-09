Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|US-Justizministerium
|
09.02.2026 14:07:36
Symrise-Aktie fällt dennoch: US-Justiz stellt Kartellermittlungen ein
Das US-Justizministerium hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf wettbewerbswidrige Absprachen gegen den Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise eingestellt.
Symrise hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Das Unternehmen habe sich an keinen unzulässigen Absprachen mit Wettbewerbern im Bereich des Duftstoffgeschäfts beteiligt. Vor knapp einem Jahr hatte bereits die britische Wettbewerbsbehörde CMA ihr Kartellverfahren Symrise eingestellt.
Erstmals bekanntgeworden waren wettbewerbsrechtliche Ermittlungen im Jahr 2023. Die EU-Kommission hatte damals auch eine Durchsuchung in der Symrise-Zentrale in Holzminden veranlasst und Dokumente sichergestellt. Hintergrund war der Verdacht, das Unternehmen und seine drei grössten Wettbewerber könnten ihre Preispolitik abgesprochen haben.
Die Symrise-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,30 Prozent tiefer bei 72,34 Euro.
/mis/jha/
HOLZMINDEN (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Symrise AG
|
12:12
|Symrise: US-Kartellermittlungen eingestellt (Dow Jones)
|
09:48
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für Symrise-Aktie (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
06.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
06.02.26
|DAX 40-Titel Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Symrise von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
|08:59
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|08:59
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|08:59
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|13.01.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|13.01.26
|Symrise Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Symrise Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|16.12.25
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|Symrise Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX fester -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbucht moderate Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Indizes legten zum Wochenstart zu.