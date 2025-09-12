Swiss Re-Analyse: UBS AG bewertet Swiss Re-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Franken belassen. Die Preisschwächung bei europäischen Rückversicherungen beschleunige sich und die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende sinke, schrieb Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Er geht zwar weiterhin davon aus, dass die Renditen 2026 über den Kapitalkosten liegen werden, sich die Differenz aber verringert. Hannover Rück ist sein bevorzugter Branchenwert.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Swiss Re-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Swiss Re legte um 13:35 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1.3 Prozent auf 142.40 CHF. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 5.34 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Re-Aktien beläuft sich auf 238’706 Stück. Seit Jahresanfang 2025 kletterte die Aktie um 13.3 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet.

