|
18.11.2026 19:45:01
Swiss Market Ends Moderately Lower
(RTTNews) - After opening flat and then moving slightly above the flat line till noon, the Switzerland market's benchmark SMI retreated and kept moving down till the end of the session on Wednesday.
Worries about inflation and interest rates, and falling commodity prices rendered the mood bearish.
The SMI ended the day with a loss of 89.92 points or 0.6% at 14,886.12, slightly off the day's low.
Julius Baer shed a little over 2%. Sandoz Group ended down 1.8%, while Helvetia Baloise Holding, Zurich Insurance, Novartis and UBS Group dropped 1.3%-1.6%.
Swiss Life Holding, Schindler Ps, Swiss Re, Swisscom, Geberit, Nestle, Partners Group and Kuehne + Nagel also closed weak.
Logitech International climbed nearly 3%. Richemont gained 1.45% and Sonovia avanced 1.05%. Alcon, Straumann Holding, Lonza Group, Holcim and VAT Group posted modest gains.
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerErleichterung nach NVIDIA-Zahlen verpufft: SMI fällt letztlich zurück -- DAX beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Mittwoch nach unten. An der Wall Street zeigen sich negative Tendenzen. In Asien zeigten sich die Märkte uneinheitlich.