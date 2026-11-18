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18.11.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 754,50 EUR abwärts.
Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 754,50 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'836 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 752,50 EUR. Mit einem Wert von 760,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 77'910 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'966,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.01.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 160,57 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 738,70 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.11.2026). Mit Abgaben von 2,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 13,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Rheinmetall 11,50 EUR aus. Am 05.11.2026 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,34 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3.15 Mrd. EUR gegenüber 2.78 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Rheinmetall am 11.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 16.03.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 33,78 EUR je Rheinmetall-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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