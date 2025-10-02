SAP Aktie 345952 / DE0007164600
02.10.2025 17:58:36
STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus
So performte der STOXX 50 am Donnerstag schlussendlich.
Am Donnerstag verbuchte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.68 Prozent auf 4’741.00 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.543 Prozent auf 4’734.67 Punkte an der Kurstafel, nach 4’709.08 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4’732.11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4’759.58 Punkten lag.
STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 2.74 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’509.93 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2025, den Wert von 4’473.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4’454.15 Punkte.
Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 9.27 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4’826.72 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’921.71 Punkten registriert.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Siemens (+ 4.21 Prozent auf 241.20 EUR), SAP SE (+ 1.89 Prozent auf 232.10 EUR), Rheinmetall (+ 1.79) Prozent auf 1’986.00 EUR), Richemont (+ 1.55 Prozent auf 153.70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.46 Prozent auf 58.34 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Intesa Sanpaolo (-2.14 Prozent auf 5.57 EUR), UniCredit (-1.86 Prozent auf 63.46 EUR), GSK (-1.47 Prozent auf 16.47 GBP), BAT (-1.25 Prozent auf 38.57 GBP) und BP (-1.23 Prozent auf 4.23 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 19’670’745 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 320.972 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|07:36
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|07:36
|ABB Neutral
|UBS AG
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.24
|ABB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.25
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|25.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|07:36
|ABB Neutral
|UBS AG
|29.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.08.25
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
