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17.11.2026 21:06:37
Störung bei Apple-Diensten
(Ausführliche Fassung)
CUPERTINO (awp international) - Mehrere Online-Dienste von Apple sind von einer weitreichenden Störung lahmgelegt worden. Laut der Status-Webseite des iPhone-Konzerns fielen zunächst unter anderem der App Store und Apple Music aus, die Einwahl in die Accounts beim Online-Angebot iCloud war gestört. Apple teilte dem Wirtschaftssender CNBC mit, Auslöser sei ein internes Update gewesen.
In den vergangenen Tagen hatte es mehrere grosse technische Störungen gegeben. So fielen Cloud-Angebote von Microsoft wie Online-E-Mail für Stunden aus - weil ein seit Juli schlummernder Programmfehler zuschlug. Am Freitag wurde ein mehrstündiges Startverbot an US-Flughäfen verhängt, weil das Kommunikationssystem bei Arbeiten an seiner Modernisierung überlastet wurde. Am Montag gab es Störungen bei der US-Bank JP Morgan und der Fluggesellschaft United Airlines ./so/DP/he
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