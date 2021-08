Steve Jobs-Biograph Isaacson wird die Memoiren des Tesla-Chefs Elon Musk verfassen

• Bestseller-Autor schreibt zweite Biographie von Elon Musk• Musk und Isaacson bereits miteinander in Gesprächen• Pikante Anekdote über Elon Musk und Tim Cook

Walter Isaacson - eine bekannte Grösse unter den Biographen

Der Tesla- und SpaceX-CEO Elon Musk hat auf Twitter folgende Ankündigung verlauten lassen: "Wenn Sie neugierig auf Tesla, SpaceX und mein allgemeines Treiben sind, Walter Isaacson schreibt eine Biographie". Laut tn3 reagierten seine Follower darauf mit grossem Enthusiasmus - nach nur einer Stunde war der Tweet bereits über 40.000 Mal geliket worden. Isaacson, aus dessen Feder schon die von vielen gepriesene Biographie über Steve Jobs stammt, soll sich nun also auch mit dem Leben des Mannes befassen, der die Menschen auf den Mars bringen möchte.

Wie CNN Business berichtet, fungierte Walter Isaacson bereits als Chefredakteur des Time Magazine, als CEO des Aspen Institute sowie als Vorsitzender und CEO von CNN. Von dem Schriftsteller wurden bereits Biographien über Persönlichkeiten wie Albert Einstein, Benjamin Franklin und Leonardo da Vinci veröffentlicht. Sein Werk über den Gründer von Apple verkaufte sich weltweit über drei Millionen Mal und diente als Grundlage für den Film "Steve Jobs" mit Michael Fassbender aus dem Jahr 2015. Fox Business hatte bereits im Juni 2021, unter Berufung auf Aussagen aus den engeren Kreisen des Autors, von Gesprächen zwischen ihm und Musk über eine mögliche Biographie berichtet. Zu dieser Zeit war jedoch noch unklar, ob das Projekt tatsächlich zustande kommen würde.

Nicht das erste Buch über das Leben von Elon Musk

Natürlich wird das angekündigte Buch von Isaacson nicht das erste Schriftstück über den Elektro- und Weltraum-Visionär Musk sein. Tatsächlich existiert bereits eine offizielle Biographie mit dem Titel "Elon Musk: How the Billionaire CEO of SpaceX and Tesla is Shaping our Future", erschienen 2015 und geschrieben von Bestseller-Autor und Bloomberg-Journalist Ashlee Vance. Allerdings erscheint eine zweite Biographie bei der immerwährenden Umtriebigkeit Musks gar nicht so überraschend. Schliesslich ist seit 2015 nicht nur Tesla zum wertvollsten Automobilkonzern der Welt aufgestiegen, es ist auch SpaceX als erstem privatem Raumfahrtunternehmen der Welt gelungen, Menschen in die Erdumlaufbahn zu schicken. Zuletzt hatte sich Musk selbst zum "Dogefather" erklärt und für turbulente Kursverläufe bei diversen Kryptwährungen gesorgt.

In dem in diesem Monat erschienenen Buch "Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century" von Tom Higgins findet sich ausserdem eine pikante Anekdote über Musk und Apple-CEO Tim Cook. TechCrunch zufolge schreibt Higgins über ein angebliches Telefonat, in dem Cook gegenüber Musk sein Interesse zum Ausdruck gebracht haben soll, Tesla zu übernehmen. Musk solle erwidert haben, er wäre einverstanden - aber nur, wenn er selbst zum CEO von Apple ernannt wird. Die Antwort Cooks darauf sei ein prägnantes, aber unschönes "F*** you" gewesen. Musk stellte in einem Tweet klar, dass er mit Tim Cook nie gesprochen oder geschrieben habe. Higgins twitterte, Musk habe "viele Möglichkeiten" gehabt zu antworten, dies jedoch nicht getan. Die Anekdote habe er von Leuten gehört, die angeblich Musk selbst die Geschichte erzählen gehört hatten.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.ch