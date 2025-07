Rüstungsaktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus nach Produktvorstellung

• Mobility Days 2025• Rheinmetall stellt Revolution in der Drohnenabwehr vor• ROSY-System mit vertikaler Nebelwand

Der Rüstungskonzern Rheinmetall reagiert mit einem deutlich verbesserten Drohnen-Schutzsystem auf die dramatisch zunehmenden Drohnenbedrohungen in modernen Konflikten. Auf den Mobility Days 2025 präsentierte Rheinmetall eine Weiterentwicklung seines bewährten Schutzsystems ROSY (Rapid Obscuring System). Die Innovation liegt in der erstmals vorgestellten vertikalen Bauweise, die speziell auf die Abwehr von Drohnenbedrohungen ausgerichtet ist. Das System erzeugt dynamische Nebelwände und ermöglicht Fahrzeugen in Bewegung eine schnelle und flexible Tarnung gegen Luftaufklärung und -angriffe.

Diese Technologieentwicklung kommt zur richtigen Zeit, da Drohnenangriffe in aktuellen Konflikten eine immer grössere Rolle spielen und herkömmliche Abwehrsysteme oft an ihre Grenzen stossen. Mit dem vertikalen ROSY-System bietet Rheinmetall eine Lösung, die sowohl defensive als auch offensive militärische Operationen unterstützen kann.

Analysten warnen vor Überbewertung

Die anhaltende europaweite Aufrüstung spiegelt sich im starken Aktienkurs von Rheinmetall wider. Der beeindruckende Kursanstieg der jüngsten Zeit hat den Düsseldorfer Konzern zu einem der wertvollsten Unternehmen im DAX gemacht.

Allerdings mehren sich auch kritische Stimmen unter Analysten, die vor einer möglichen Überbewertung warnen. Ihrer Einschätzung nach könnten die positiven Marktbedingungen und zukünftigen Aufträge bereits vollständig im aktuellen Kurs eingepreist sein, was das weitere Kurspotenzial begrenzen könnte.

Rüstungsaktien in Rot

Der deutsche Branchenprimus im Rüstungsbereich, Rheinmetall, gibt im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise um 1,62 Prozent auf 1.849,50 Euro nach. Auch weitere Rüstungs-Aktien verlieren: Der Motorenhersteller RENK schwächt sich um 3,48 Prozent auf 72,49 Euro ab und für HENSOLDT geht es um 3,24 Prozent auf 101,60 Euro abwärts.

