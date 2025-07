Analystenlob und neue Kooperationen treiben Palantir-Aktie auf Rekordniveau

• Palantir-Aktie erreicht neues Allzeithoch• Analysten erhöhen Prognosen• Neue Kooperationen stärken US-Geschäft

Palantir erlebt aktuell eine beeindruckende Kursrally. Eine konsequente KI-Strategie, starke Finanzkennzahlen und neue Partnerschaften sorgen für kräftigen Rückenwind.

Mit einem Kurs von 149,58 US-Dollar markierte die Palantir-Aktie im gestrigen Handelsverlauf an der NASDAQ ein neues Allzeithoch, bevor sie letztendlich noch mit einem Aufschlag von 4,96 Prozent bei 149,15 US-Dollar in den Feierabend ging. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens stieg damit auf über 350 Milliarden US-Dollar. Im vorbörslichen Dienstagshandel tendiert der Anteilsschein zwischenzeitlich wenig verändert bei 149,16 US-Dollar.

Die starke Kursentwicklung wird durch überzeugende Geschäftszahlen gestützt. Laut Daten von InvestingPro glänzt Palantir mit einer Bruttomarge von 80 Prozent und einem Umsatzwachstum von über 33 Prozent in den letzten zwölf Monaten. Allein im Jahresvergleich ist der Kurs um über 420 Prozent gestiegen, seit Jahresbeginn steht unterdessen ein Plus von mehr als 97 Prozent an der Kurstafel. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet: Am 11.08.2025 wird Palantir die Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 präsentieren. Diese könnten entscheidend für die weitere Kursentwicklung sein, da sie die Wachstumsdynamik des Unternehmens bestätigen oder relativieren werden.

Die starke Performance bleibt auch Analysten nicht verborgen: So hoben etwa die Wedbush-Analysten rund um Dan Ives ihr Kursziel für die Palantir-Aktie jüngst auf 160 US-Dollar an und lobten insbesondere Palantirs KI-Strategie sowie die langfristigen Umsatzchancen im US-Geschäft.

Raising price target on Palantir to $160 as our recent checks and growing confidence in the company's AI strategy is key to the bull thesis on Palantir playing out for the next 12 months. We believe Palantir has a "golden path to become an AI stalwart the next few years ????????