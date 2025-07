US-Zollpolitik im Blick: Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Verluste zum Wochenauftakt ausgeglichen.

Der SMI verlor bereits zum Handelsbeginn und blieb auch anschliessend weitestgehend im Minus. Zum Handelsschluss gelang dem Leitindex jedoch der Sprung über die Nulllinie, wo er minimale 0,02 Prozent höher bei 11'939,89 Punkten in den Feierabend ging.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI verbuchten Verluste, die sich aber in Grenzen hielten, nachdem sie bereits zur Eröffnung nachgegeben hatten. Schlussendlich verabschiedeten sie sich 0,17 Prozent tiefer bei 16'599,92 Zählern bzw. 0,09 Prozent im Minus bei 1'972,06 Einheiten aus dem Handel.

Der Schweizer Aktienmarkt stand am Montag weithin im Minus. Die Zollankündigung aus den USA für Waren aus der EU drückte auf die Kurse. Insgesamt waren die Abschläge der Blue Chips in der Schweiz allerdings relativ moderat, was in Marktkreisen auf die zurückhaltende Reaktion der EU sowie auf den Gewöhnungseffekt der Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump zurückgeführt wird. Dennoch sorgt die Eskalation in einer Zeit, in der die Nachfrage nach Aktien aufgrund des Vertrauens in die US-Wirtschaft und der positiven Stimmung hinsichtlich der Berichtssaison hoch war, für neue Unsicherheit, wie es die Zürcher Kantonalbank in einer Einschätzung schreibt. Zum Verhandlungsstand zwischen den USA und der Schweiz gibt es weiterhin keine Informationen.

Trump habe zwar die Türe für weitere Verhandlungen mit der EU offen gelassen. Angesichts der in der vergangenen Woche angekündigten Zolltarife sei es aber fraglich, ob es die Zeit und Mühe lohne, mit einer Regierung zu verhandeln, die anscheinend den Überblick verloren habe, meint dazu die Onlinebank Swissquote in einem Kommentar. Der Vermögensverwalter Amundi spricht die wachsende Besorgnis über das hohe Haushaltsdefizit der USA an, sowie die Inflationserwartungen der Konsumenten. Nachdem sich die Aktien bislang relativ widerstandsfähig gezeigt hätten, könnte es in nächster Zeit zu einer Abschwächung kommen, so Amundi.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Montag in Rot.

Der DAX verlor zum Start bereits deutlich bewegte sich auch im Anschluss klar in der Verlustzone. Letztendlich war auf der DAX-Tafel in Frankfurt noch ein Abschlag von 0,39 Prozent auf 24'160,64 Einheiten abzulesen.

Die Kurskorrektur im DAX ging nach der neuesten Zolldrohung aus den USA am Montag weiter. "Der DAX verbleibt in seiner Konsolidierung und lässt massvoll etwas Luft nach der Euphorie über ein erneut überragendes Plus des ersten Börsenhalbjahres ab", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Noch brenne an der Börse nichts an.

US-Präsident Donald Trump will Einfuhren aus der Europäischen Union ab dem 1. August mit einem Zoll von 30 Prozent belasten, wie er bereits am Samstag ankündigte. Für bestimmte Branchen gelten andere Zollsätze. Die EU habe die Situation komplett unterschätzt, kritisierte Marktbeobachter Andreas Lipkow. Nun werde sie "wie ein Hase durch das Feld gejagt". Zu Wochenbeginn zeichneten sich Gegenzölle der EU ab. Der zuständige EU-Kommissar Maros Sefcovic sagte bei einem Treffen der Handelsminister in Brüssel, man präsentiere den Mitgliedstaaten neue vorbereitete Massnahmen.

Bereits in der Vorwoche hatten Zollsorgen für Gewinnmitnahmen im DAX gesorgt - nach einem Jahresplus von zeitweise fast 24 Prozent. Bis dahin hatten die Anleger die Zollrisiken konsequent ausgeblendet und den DAX auf ein Rekordhoch von 24'639,10 Punkten getrieben. "Die Marktteilnehmer schenken Trumps altbekannter Deal-Rhetorik offenbar wenig Glauben", kommentierten die Experten von Index Radar, die eine zunehmende Sorglosigkeit feststellten. Am Markt herrsche das Prinzip Hoffnung.

In der neuen Woche dürfte ansonsten die vor allem in den USA anrollende Berichtssaison im Fokus stehen. "Wenn die Anleger auch dort keine echten Anzeichen für Gewinneinbrüche sehen, vor denen wegen der Zölle gewarnt wird, kann schnell eine neue Kaufwelle beginnen", schrieb Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Man spüre den Drang der Anleger, Trumps Zollpolitik endlich thematisch abzuschliessen. Die Berichtssaison könne diese Entwicklung trotz neuer Drohungen des US-Präsidenten vorantreiben, so Stanzl.

WALL STREET

Am Montag wagten sich Anleger an den US-Börsen nur leicht aus der Deckung.

Der Dow Jones schloss 0,20 Prozent höher bei 44'459,65 Zählern.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite stieg daneben um 0,27 Prozent auf 20'640,33 Zähler.

Die jüngsten Zolldrohungen des US-Präsidenten Donald Trump sorgten an den US-Börsen im Montagshandel für moderate Unsicherheiten.

Trump hatte am Wochenende Strafzölle von 30 Prozent auf Importe aus der EU und Mexiko angekündigt, die am 1. August in Kraft treten sollen. Damit hat der Zollstreit nach langen Verhandlungen eine neue Eskalationsstufe erreicht. Die EU hat derweil mitgeteilt, dass sie auf Vergeltungsmassnahmen verzichte, um mehr Zeit zur Aushandlung eines Handelsabkommens zu gewinnen.

Der Zollstreit muss sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den kommenden Tagen mit wichtigen Konjunkturdaten und Quartalsausweisen bedeutender Unternehmen teilen. So werden am Dienstag die Verbraucherpreise veröffentlicht. Volkswirte gehen davon aus, dass sich der Preisauftrieb im Juni wieder beschleunigt hat.

Am Montag war die Agenda der Konjunkturdaten noch leer. Auch Unternehmensnachrichten waren zunächst rar. Das ändert sich am Dienstag, wenn mit JPMorgan, Wells Fargo und der Citigroup drei grosse Banken ihre Geschäftszahlen vorlegen.

ASIEN

Kein einheitliches Bild zeigt sich an den Aktienmärkten in Asien am Dienstag.

In Japan notiert der Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,13 Prozent höher bei 39'510,05 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite dagegen 0,93 Prozent auf 3'486,88 Zähler.

Leichte Gewinne gibt es dagegen in Hongkong: Der Hang Seng zeigt sich 0,20 Prozent fester bei 24'250,90 Stellen.

Die Zollpolitik der USA sorgt weiter für Zurückhaltung. In China legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu und traf damit genau die Erwartungen der Volkswirte - lag allerdings über dem offiziellen Wachstumsziel der chinesischen Regierung von 5 Prozent. Im ersten Quartal hatte das Wachstum jedoch noch bei 5,4 Prozent gelegen.

Es sei unwahrscheinlich, dass Peking auf der Sitzung des Politbüros im Juli breit angelegte, bedeutende Konjunkturmassnahmen lancieren werde, kommentieren die Ökonomen von Goldman Sachs. Chinas BIP-Wachstum im zweiten Quartal entsprach der Prognose von Goldman Sachs. Die Ökonomen gehen davon aus, dass China schrittweise, gezielte Lockerungsmassnahmen vorstellen könnte, um den Abschwung im Immobiliensektor einzudämmen und den Druck auf den Arbeitsmarkt im zweiten Halbjahr zu verringern.

Belastet wird die Börse in Schanghai von den Abgaben bei Immobilienwerten, nachdem der staatlich unterstützte Immobilienkonzern China Vanke eine Gewinnwarnung herausgegeben hat.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires