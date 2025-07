Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende fester

Am Montag sprang der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0.20 Prozent auf 44’459.65 Punkte an. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 17.581 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.246 Prozent fester bei 44’480.77 Punkten in den Montagshandel, nach 44’371.51 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 44’237.28 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 44’472.13 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42’197.79 Punkten berechnet. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2025, den Wert von 40’524.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 40’000.90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 4.88 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 36’611.78 Zähler.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 1.62 Prozent auf 230.51 USD), Walmart (+ 1.46 Prozent auf 95.78 USD), 3M (+ 1.33 Prozent auf 157.91 USD), Goldman Sachs (+ 1.18 Prozent auf 713.30 USD) und Honeywell (+ 0.90 Prozent auf 238.06 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Chevron (-2.36 Prozent auf 151.65 USD), Procter Gamble (-2.09 Prozent auf 153.76 USD), Apple (-1.20 Prozent auf 208.62 USD), UnitedHealth (-1.16 Prozent auf 300.58 USD) und Coca-Cola (-0.57 Prozent auf 69.47 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 33’376’894 Aktien gehandelt. Mit 3.450 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 8.91 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch