Absturz der Clara Technologies-Aktie: Fantasie um Quantencomputing löst sich in Luft auf

• Die Börsenaufsicht BCSC zwingt Clara Technologies zu einer Klarstellung• KI- und Quantencomputing-Aussagen im Blick• Das Unternehmen distanziert sich von spekulativen Drittveröffentlichungen

Der Softwarekonzern Clara Technologies gab am Freitag bekannt, dass er auf Anfrage der kanadischen Börsenwächter der British Columbia Securities Commission (BCSC) die in seiner Pressemitteilung vom 7. Juli getroffenen Aussagen präzisieren und Anleger vor unabhängigen Werbeaktivitäten Dritter warnen möchte.

(Noch) Kein Quantencomputing in der App

In diesem Zusammenhang stellt das Unternehmen klar, dass es im Rahmen seiner App "Sales Buddi", zwar KI-Technologie nutzt, dass die App aber noch keine Quantencomputer nutzt. Damit widerspricht das Unternehmen Spekulationen verschiedener Medien. "Quantencomputing befindet sich allgemein noch in der Entwicklung und ist daher noch nicht in Sales Buddi integriert. Sobald Sales Buddi kommerziell nutzbar ist, plant das Unternehmen, Quantencomputing zu integrieren, um Geschwindigkeit und Effizienz zu verbessern."

Die Presseartikel, die der Grund für die Kontaktaufnahme der BCSC mit Clara Technologies gewesen sind, würden "spekulative Aussagen" enthalten. "Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Artikel für Anleger irreführend sein könnten und lehnt jegliche Verantwortung für deren Inhalt, Erstellung oder Verbreitung ab", distanzierte sich Clara von den Veröffentlichungen.

Das Unternehmen rät darüber hinaus dringend davon ab, sich auf Materialien Dritter zu verlassen, die nicht aus offiziellen Veröffentlichungen stammen oder über autorisierte Nachrichtenkanäle verbreitet wurden. "Anlegern wird empfohlen, sich an lizenzierte Anlageexperten zu wenden und sich bei Anlageentscheidungen ausschliesslich auf die offiziellen Unterlagen und Pressemitteilungen des Unternehmens zu verlassen", so Clara weiter.

In Ergänzung zur Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Juli 2025 kam es zudem zu der Klarstellung, dass es sich bei dem australischen Softwareunternehmen, mit dem Clara eine 14-monatige strategische Entwicklungsbeziehung zur Weiterentwicklung seiner Sales Buddi-Plattform eingegangen ist, um Code Heroes Pty Ltd. handelt.

KI und Quantenfantasie hatte Aktie angetrieben

Die Hoffnung vieler Anleger auf einen neuen Star am KI- und Quantencomputerhimmel hatte die Clara Technologies-Aktie in den vergangenen Wochen kräftig angetrieben. Am Freitag hatte die Aktie einen massiven Kursrutsch erlebt und war um 42,07 Prozent auf 7,05 CAD eingebrochen. Die kräftigen Kursbewegungen der Aktie hatte sich das Unternehmensmanagement zuvor selbst nicht erklären können. Zumindest der jüngste Kursrutsch hat mit der Präzisierung der App-Funktionalitäten nun aber eine Begründung. Und auch zum Wochenstart geht es weiter deutlich abwärts. Im Kanadischen Handel verliert das Papier zeitweise 32,91 Prozent auf 4,73 CAD.



Redaktion finanzen.ch