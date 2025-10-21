Börse New York in Rot: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich leichter

Der NASDAQ Composite beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 22’953.67 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.026 Prozent tiefer bei 22’984.55 Punkten, nach 22’990.54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 22’894.42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23’010.35 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 22’631.48 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 21.07.2025, den Wert von 20’974.17 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 21.10.2024, bei 18’540.01 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2025 bereits um 19.05 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23’119.91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 13.44 Prozent auf 5.15 USD), Geospace Technologies (+ 5.93 Prozent auf 23.92 USD), Mind CTI (+ 5.77 Prozent auf 1.10 USD), PetMed Express (+ 5.58 Prozent auf 2.65 USD) und AXT (+ 5.30 Prozent auf 5.17 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil 3D Systems (-10.58 Prozent auf 3.38 USD), Century Aluminum (-9.54 Prozent auf 30.99 USD), Ballard Power (-8.52 Prozent auf 3.33 USD), SMC (-7.13 Prozent auf 336.00 USD) und EZCORP (-6.08 Prozent auf 17.61 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 26’469’973 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.819 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.28 zu Buche schlagen. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

