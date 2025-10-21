Börse New York: S&P 500 notiert zum Ende des Dienstagshandels um seinen Vortagesschluss

Schlussendlich ging der S&P 500 nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 6’735.35 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 52.794 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.047 Prozent auf 6’738.31 Punkte an der Kurstafel, nach 6’735.13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 6’752.16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’722.03 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6’664.36 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’305.60 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 21.10.2024, den Stand von 5’853.98 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 14.77 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’764.58 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit General Motors (+ 14.86 Prozent auf 66.62 USD), Halliburton (+ 11.58 Prozent auf 25.24 USD), Gartner (+ 7.80 Prozent auf 258.17 USD), Raytheon Technologies (+ 7.67 Prozent auf 173.04 USD) und 3M (+ 7.66 Prozent auf 166.64 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Newmont (-9.03 Prozent auf 86.32 USD), Albemarle (-4.99 Prozent auf 91.34 USD), Estée Lauder Companies (-3.88 Prozent auf 98.54 USD), Philip Morris (-3.83 Prozent auf 152.00 USD) und Lockheed Martin (-3.24 Prozent auf 489.50 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die Aktie im S&P 500 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 26’469’973 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.819 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. First Republic Bank-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 1’200.00 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch