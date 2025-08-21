|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Blick ins Portfolio
|
21.08.2025 03:30:05
So sah das Aktienportfolio der Gates-Stiftung im 2. Quartal 2025 aus
Die milliardenschwere Gates-Stiftung, ins Leben gerufen von Bill und Melinda Gates, verwaltet ihr Vermögen in einem Trust. So sah das zweite Quartal für den Gates Foundation Trust aus.
Auch der Gates Foundation Trust fällt unter diese Regelung. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 47,78 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2025 gehört er zu den grössten privaten Stiftungen weltweit und ist damit verpflichtet, das 13F-Formular bei der SEC einzureichen. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Frau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die Gesundheitsversorgung global zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.
Im zweiten Quartal kam es, ähnlich wie im ersten, kaum zu Bewegung in den Top-Positionen des Depots. Im folgenden Ranking werden die zehn grössten Positionen des Trusts, nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot gewichtet, vorgestellt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Caterpillar Inc.
|
20.08.25
|Optimismus in New York: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Fehlende Impulse in New York: Dow Jones pendelt am Dienstagmittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schliesst in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
15.08.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.25
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: JPMorgan, Dollarama & Euronext mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ JPMorgan
✅ Dollarama
✅ Euronext
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Blick: SMI schliesst fester -- DAX letztlich im Minus -- US-Börsen uneinig -- Asiens Börsen beenden Handel schwächer
Der heimische Markt legte am Mittwoch zu, wogegen sich der deutsche Leitindex niedriger präsentierte. Der Dow zeigte sich wenig bewegt. An den Märkten in Asien wurden zur Wochenmitte Verluste beobachtet.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}