George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025

Im zweiten Quartal 2025 kam es im Depot von Starinvestor George Soros zu einigen Veränderungen. Auch einige Neuzugänge schafften es in die Top Ten.

Jeder Investor in den USA, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, ist dazu verpflichtet, seine Investitionen in einem 13F-Formular gegenüber der SEC offenzulegen. Ein Blick in das entsprechende Dokument von George Soros' Hedgefonds zeigt, dass der Starinvestor in seinem Portfolio im zweiten Quartal 2025 einige Umschichtungen vorgenommen hat.

Das folgende Ranking führt die zehn grössten Aktienbeteiligungen von Soros Fund Management im zweiten Quartal 2025 auf, geordnet nach dem prozentualen Anteil am Portfolio. Stand der Daten ist der 30. Juni 2025.

Redaktion finanzen.ch


