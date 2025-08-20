Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Einhorn setzt auf neue Top-Aktie: So sah das Depot von Greenlight Capital im 2. Quartal 2025 aus

Auch im zweiten Quartal gab es in David Einhorns Greenlight Capital-Depot Bewegung zu sehen. Diese Aktien stehen bei ihm in den Top-10.

Im zweiten Quartal 2025 verwaltete David Einhorns Hedgefonds Greenlight Capital ein Vermögen von rund 2,33 Milliarden US-Dollar. Wie alle institutionellen Investoren mit mehr als 100 Millionen US-Dollar Kapital ist auch Greenlight Capital verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC seine Beteiligungen quartalsweise offenzulegen. Auffällig ist, dass Greenlight Capital im zweiten Quartal zahlreiche Kürzungen vornahm und mit einer völlig neuen Beteiligung frischen Schwung ins Depot brachte.
Das nachfolgende Ranking zeigt die zehn grössten Einzelpositionen im Portfolio von David Einhorn zum Stichtag 30. Juni 2025 - sortiert nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtvermögen.

Redaktion finanzen.ch


    Weitere Links:

    Bitcoin vs. Berkshire Hathaway-Aktie: So viel Krypto-Gewinn ist Warren Buffett 2025 entgangen
    Berkshire Hathaway im Q2 2025: So investierte Warren Buffett - neue Aktien im Depot
    George Soros: Diese Aktien kaufte er im zweiten Quartal 2025

    Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images

