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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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23.03.2026
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24.03.2026 07:53:43

Siemens Healthineers Buy

Siemens Healthineers
33.65 CHF -0.13%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das Update für Analysten vor den Quartalszahlen entspreche den Erstquartalsaussagen, schrieb Julien Dormois in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Organisches Umsatzwachstum und die Marge dürften unter den Jahrestrends liegen, was den Analysten im Schnitt jedoch bereits klar sei. Das Risiko eines längeren Iran-Krieges werde zudem durch die jüngsten Währungsschwankungen weitgehend kompensiert./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 19:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37.02 € 		Abst. Kursziel*:
62.07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
62.95%
Analyst Name::
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16.03.26 Siemens Healthineers Outperform Bernstein Research
13.03.26 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
09.03.26 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
20.02.26 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
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