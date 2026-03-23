Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Das Update für Analysten vor den Quartalszahlen entspreche den Erstquartalsaussagen, schrieb Julien Dormois in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Organisches Umsatzwachstum und die Marge dürften unter den Jahrestrends liegen, was den Analysten im Schnitt jedoch bereits klar sei. Das Risiko eines längeren Iran-Krieges werde zudem durch die jüngsten Währungsschwankungen weitgehend kompensiert./rob/ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37.02 €
|
Abst. Kursziel*:
62.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62.95%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Healthineers AG
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20.03.26
|EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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20.03.26
|EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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20.03.26
|EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, buy (EQS Group)
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20.03.26
|EQS-DD: Siemens Healthineers AG: Dorothea Simon, Kauf (EQS Group)
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19.03.26
|DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.ch)
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16.03.26
|Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Outperform in neuer Analyse (finanzen.ch)
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16.03.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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|20.02.26
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