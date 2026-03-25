Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Healthineers vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 59 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Medizintechnikkonzern dürfte unterhalb der angestrebten Bandbreite gewachsen sein, schrieb Hassan Al-Wakeel in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Zudem rechne er aufgrund hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr, negativer Wechselkurseffekte und Zölle mit einem Profitabilitätsrückgang.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Siemens Healthineers-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 13:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0.7 Prozent auf 36.96 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 48.81 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 311’678 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2026 15.7 Prozent ein. Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 07.05.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 20:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 05:00 / GMT



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