Starke Zahlen 26.02.2026 07:35:00

Scout24-Aktie: Scout24 profitiert von Profi-Kunden und höheren Abo-Erlösen

Scout24 hat im abgelaufenen Jahr von einer hohen Nachfrage durch professionelle Kunden und höheren Abo-Erlösen im Privatkundengeschäft profitiert.

Der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 verzeichnete ein deutliches Umsatzwachstum und steigerte seine Marge stärker als erwartet. Für das laufende Jahr stellt das DAX-Unternehmen ein beschleunigtes Umsatzwachstum in Aussicht, wozu auch der im September angekündigte Zukauf zweier Immobilienplattformen in Spanien beitragen dürfte.

Der Umsatz stieg 2025 wie von Analysten erwartet um knapp 15 Prozent auf 650 Millionen Euro. Das organische Wachstum betrug 11 Prozent.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 16,5 Prozent auf 406 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge rückte um einen Prozentpunkt auf 62,5 Prozent vor, Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 62,2 Prozent gerechnet. Auch Scout24 selbst hatte einen geringeren Anstieg in Aussicht gestellt.

Im vierten Quartal lag die Marge mit 64,1 Prozent deutlich höher als im Gesamtjahr. Hier hatten die Analysten 63,0 Prozent prognostiziert.

Unter dem Strich kletterte der Gewinn 2025 überproportional um fast 50 Prozent auf 240 Millionen Euro, was einem Einmalgewinn von 43 Millionen Euro aus der Neubewertung latenter Steuern zu verdanken war, der im dritten Quartal anfiel. Diese Neubewertung war wegen der bevorstehenden Senkung des Körperschaftsteuersatzes ab 2028 in Deutschland notwendig.

"Für 2026 erwarten wir eine anhaltende Dynamik und freuen uns darauf, unsere aktualisierte Strategie auf unserem diesjährigen Capital Markets Day im Mai vorzustellen", sagte CEO Ralf Weitz laut Mitteilung.

Scout erwartet für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum von 16 bis 18 Prozent. Die EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit soll bis zu 61 Prozent erreichen bzw. bis zu 64 Prozent auf organischer Basis.

DOW JONES

