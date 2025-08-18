Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schliesst in der Verlustzone

Der Dow Jones beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.08 Prozent) bei 44’911.82 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 18.364 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.476 Prozent auf 45’159.91 Punkte an der Kurstafel, nach 44’946.12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 44’868.32 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44’998.83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 18.07.2025, bei 44’342.19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der Dow Jones mit 42’654.74 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, den Stand von 40’659.76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 5.94 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45’203.52 Punkten. Bei 36’611.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 1.47 Prozent auf 308.49 USD), Caterpillar (+ 1.19 Prozent auf 412.64 USD), Cisco (+ 1.13 Prozent auf 66.95 USD), Walt Disney (+ 1.01 Prozent auf 116.55 USD) und Procter Gamble (+ 0.88 Prozent auf 155.72 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Sherwin-Williams (-1.52 Prozent auf 358.85 USD), Amgen (-1.30 Prozent auf 292.62 USD), Boeing (-1.21 Prozent auf 232.41 USD), Coca-Cola (-1.13 Prozent auf 69.13 USD) und Chevron (-0.79 Prozent auf 155.32 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27’868’628 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.765 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.42 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.18 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

