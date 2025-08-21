Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'242 -0.3%  SPI 16'993 -0.3%  Dow 44'762 -0.4%  DAX 24'293 0.1%  Euro 0.9384 0.2%  EStoxx50 5'462 -0.2%  Gold 3'342 -0.2%  Bitcoin 91'234 -0.7%  Dollar 0.8086 0.6%  Öl 67.4 0.5% 
Dow Jones-Entwicklung 21.08.2025 18:02:15

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt am Donnerstagmittag nach

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones gibt am Donnerstagmittag nach

Der Dow Jones zeigt sich derzeit schwächer.

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0.43 Prozent leichter bei 44’744.01 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.276 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.035 Prozent tiefer bei 44’922.70 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 44’938.31 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 44’892.61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 44’579.03 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0.487 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 21.07.2025, mit 44’323.07 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 41’860.44 Punkte. Vor einem Jahr, am 21.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40’890.49 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 5.55 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’207.39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 36’611.78 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Merck (+ 2.99 Prozent auf 87.19 USD), UnitedHealth (+ 2.17 Prozent auf 306.35 USD), Amgen (+ 1.07 Prozent auf 299.63 USD), Travelers (+ 0.73 Prozent auf 276.38 USD) und Johnson Johnson (+ 0.58 Prozent auf 179.87 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Walmart (-3.94 Prozent auf 98.53 USD), Sherwin-Williams (-1.00 Prozent auf 363.47 USD), IBM (-0.96 Prozent auf 240.21 USD), Caterpillar (-0.86 Prozent auf 416.99 USD) und Amazon (-0.76 Prozent auf 222.11 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 10’263’480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3.685 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9.49 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

