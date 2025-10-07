Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursentwicklung im Fokus 07.10.2025 12:26:33

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagmittag schwächer

Heute herrscht in Frankfurt ein ruhiger Handel.

TeamViewer
8.15 CHF 0.02%
Kaufen Verkaufen

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.04 Prozent schwächer bei 30’864.24 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 356.132 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.097 Prozent auf 30’848.21 Punkte an der Kurstafel, nach 30’878.03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30’882.37 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30’691.76 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 30’011.98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2025, bewegte sich der MDAX bei 30’746.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2024, stand der MDAX noch bei 26’740.18 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 20.01 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 31’754.30 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 23’135.20 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Bilfinger SE (+ 4.13 Prozent auf 98.35 EUR), Aurubis (+ 2.27 Prozent auf 112.80 EUR), HOCHTIEF (+ 1.72 Prozent auf 260.40 EUR), DWS Group GmbH (+ 1.38 Prozent auf 55.00 EUR) und TeamViewer (+ 1.38 Prozent auf 8.82 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil HelloFresh (-4.26 Prozent auf 6.96 EUR), TRATON (-3.58 Prozent auf 26.92 EUR), RENK (-1.25 Prozent auf 84.29 EUR), PUMA SE (-1.17 Prozent auf 21.16 EUR) und HENSOLDT (-1.08 Prozent auf 110.20 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’047’321 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38.913 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX hat die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. RTL-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 16.18 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.

Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas

Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV

