Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt mittags

Um 12:08 Uhr verliert der TecDAX im XETRA-Handel 0.05 Prozent auf 3’745.78 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 614.220 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.155 Prozent auf 3’753.28 Punkte an der Kurstafel, nach 3’747.48 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Donnerstag bei 3’745.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’763.90 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0.723 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’840.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’849.20 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2024, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3’359.72 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 9.00 Prozent. Bei 3’994.94 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’010.36 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit CANCOM SE (+ 4.26 Prozent auf 23.25 EUR), Kontron (+ 3.27 Prozent auf 24.60 EUR), EVOTEC SE (+ 2.09 Prozent auf 6.06 EUR), Siltronic (+ 1.63 Prozent auf 37.52 EUR) und Sartorius vz (+ 1.27 Prozent auf 195.90 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Drägerwerk (-2.45 Prozent auf 67.70 EUR), QIAGEN (-2.08 Prozent auf 40.54 EUR), Nordex (-1.32 Prozent auf 21.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.28 Prozent auf 26.18 EUR) und IONOS (-1.17 Prozent auf 38.15 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 590’085 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270.013 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 8.91 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7.30 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch