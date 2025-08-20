Saint Gobain-Aktie fällt: Saint Gobain-Tochter CSR trennt sich von australischem Immobilienobjekt

Der Konzern macht somit Fortschritte bei dem Ziel, Immobilien für insgesamt mindestens 1,3 Milliarden australische Dollar zu monetarisieren.

Wie Saint-Gobain mitteilte, hat CSR zugestimmt, eine Immobilie im australischen Badgerys Creek - direkt neben dem neuen Flughafen von West-Sydney - zu verkaufen. Der Verkaufspreis beläuft sich den Angaben zufolge auf 575 Millionen australische Dollar (320 Millionen Euro).

Saint-Gobain hatte das australische Baustoffunternehmen CSR im Juli 2024 übernommen. Das Grundstück in Badgerys Creek gehört zu den Immobilien von CSR, die Saint-Gobain damals als mittelfristig monetarisierbar identifiziert hatte, so das französische Bauunternehmen.

Durch den Verkauf von Badgerys Creek und anderen bereits veräusserten Immobilien belaufen sich CSRs bereits monetarisierte Immobilien auf 900 Millionen australische Dollar. Insgesamt hat das Unternehmen CSR-Immobilien im Wert von mindestens 1,3 Milliarden australischen Dollar identifiziert, die monetarisiert werden könnten.

Die Transaktion soll im Dezember abgeschlossen werden.

Saint-Gobain gab den Käufer nicht bekannt und war für weitere Stellungnahmen zunächst nicht erreichbar.

An der EURONEXT fällt die Saint Gobain-Aktie am Mittwoch zeitweise um 0,98 Prozent auf 99,66 Euro.

Von Sarah Sloat

DOW JONES