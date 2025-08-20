Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’213 0.0%  SPI 16’962 0.0%  Dow 44’922 0.0%  DAX 24’314 -0.5%  Euro 0.9410 0.1%  EStoxx50 5’469 -0.3%  Gold 3’324 0.3%  Bitcoin 91’729 0.7%  Dollar 0.8081 0.0%  Öl 66.4 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochvormittag
Palantir-Aktie schwächelt: KI-Euphorie verliert nach Rekordhoch an Fahrt
Sunrise-Aktie stabil: Sunrise sichert sich erneut TV-Rechte für Schweizer Eishockey-Meisterschaft
Geberit-Aktie gibt dennoch nach: Geberit setzt mehr um
Idorsia-Aktie in Rot: Idorsia-Blutdrucksenker schafft es auf US-Empfehlungsliste
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Monetarisierung 20.08.2025 10:11:40

Saint Gobain-Aktie fällt: Saint Gobain-Tochter CSR trennt sich von australischem Immobilienobjekt

Saint Gobain-Aktie fällt: Saint Gobain-Tochter CSR trennt sich von australischem Immobilienobjekt

Saint-Gobains australische Tochter CSR hat eine weitere Immobilie verkauft.

Saint-Gobain
78.83 CHF -8.56%
Kaufen Verkaufen
Der Konzern macht somit Fortschritte bei dem Ziel, Immobilien für insgesamt mindestens 1,3 Milliarden australische Dollar zu monetarisieren.

Wie Saint-Gobain mitteilte, hat CSR zugestimmt, eine Immobilie im australischen Badgerys Creek - direkt neben dem neuen Flughafen von West-Sydney - zu verkaufen. Der Verkaufspreis beläuft sich den Angaben zufolge auf 575 Millionen australische Dollar (320 Millionen Euro).

Saint-Gobain hatte das australische Baustoffunternehmen CSR im Juli 2024 übernommen. Das Grundstück in Badgerys Creek gehört zu den Immobilien von CSR, die Saint-Gobain damals als mittelfristig monetarisierbar identifiziert hatte, so das französische Bauunternehmen.

Durch den Verkauf von Badgerys Creek und anderen bereits veräusserten Immobilien belaufen sich CSRs bereits monetarisierte Immobilien auf 900 Millionen australische Dollar. Insgesamt hat das Unternehmen CSR-Immobilien im Wert von mindestens 1,3 Milliarden australischen Dollar identifiziert, die monetarisiert werden könnten.

Die Transaktion soll im Dezember abgeschlossen werden.

Saint-Gobain gab den Käufer nicht bekannt und war für weitere Stellungnahmen zunächst nicht erreichbar.

An der EURONEXT fällt die Saint Gobain-Aktie am Mittwoch zeitweise um 0,98 Prozent auf 99,66 Euro.

Von Sarah Sloat

DOW JONES

Weitere Links:

Saint Gobain-Aktie klettert: Saint Gobain kann Erlöse steigern
Saint Gobain will mehr ausschütten und kündigt Aktienrückkauf an - Aktie freundlich
Saint Gobain mit leichter Margenverbesserung

Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten