Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007

91.40
CHF
0.34
CHF
0.37 %
20.08.2025
SWX
11.09.2025 07:03:01

Saint-Gobain Overweight

Saint-Gobain
78.83 CHF -8.56%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall bleibt laut ihrer aktuellen Brancheneinschätzung vom Mittwochabend bei ihrer Präferenz für Hersteller "schwerer Baustoffe" wie Zement und geht hier weiter von einer Outperformance gegenüber Anbietern "leichter Baumaterialien" aus. Unter letzteren setzt sie aber vor allem Saint-Gobain, wo sie weiteren Bewertungsspielraum sieht./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 21:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Overweight
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
92.54 € 		Abst. Kursziel*:
24.27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
92.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.32%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

