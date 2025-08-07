Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Lukrativer CenterPoint Energy-Einstieg? 07.08.2025 16:02:32

S&P 500-Wert CenterPoint Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CenterPoint Energy von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in CenterPoint Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

CenterPoint Energy
31.36 CHF -0.21%
Kaufen Verkaufen

Die CenterPoint Energy-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 19.14 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die CenterPoint Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 5.225 CenterPoint Energy-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen CenterPoint Energy-Anteile wären am 06.08.2025 201.67 USD wert, da der Schlussstand 38.60 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 101.67 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte CenterPoint Energy einen Börsenwert von 25.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

