|Amphenol-Investment im Blick
|
20.08.2025 16:02:50
S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amphenol von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Amphenol-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Amphenol-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Amphenol-Anteile 39.61 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Amphenol-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.525 Amphenol-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 277.69 USD, da sich der Wert eines Amphenol-Anteils am 19.08.2025 auf 109.98 USD belief. Damit wäre die Investition 177.69 Prozent mehr wert.
Amphenol markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 135.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
