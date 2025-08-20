Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’289 0.6%  SPI 17’057 0.6%  Dow 44’875 -0.1%  DAX 24’251 -0.7%  Euro 0.9380 -0.3%  EStoxx50 5’474 -0.2%  Gold 3’343 0.8%  Bitcoin 90’463 -0.7%  Dollar 0.8048 -0.4%  Öl 66.6 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Visa von vor 5 Jahren verdient
S&P 500-Titel Bank of America-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bank of America-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren abgeworfen
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingefahren
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Amphenol-Investment im Blick 20.08.2025 16:02:50

S&P 500-Wert Amphenol-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amphenol von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Amphenol-Investment verdienen können.

Amphenol
88.38 CHF -0.38%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde die Amphenol-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Amphenol-Anteile 39.61 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Amphenol-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.525 Amphenol-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 277.69 USD, da sich der Wert eines Amphenol-Anteils am 19.08.2025 auf 109.98 USD belief. Damit wäre die Investition 177.69 Prozent mehr wert.

Amphenol markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 135.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

Nachrichten zu Amphenol Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten