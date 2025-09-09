Freundlicher Handel in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Gewinne

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.27 Prozent fester bei 6’512.61 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 50.330 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.071 Prozent fester bei 6’499.76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’495.15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’483.08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’518.23 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’389.45 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 09.06.2025, bei 6’005.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’471.05 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10.97 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’532.65 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’835.04 Zählern.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Lumen Technologies (+ 9.96 Prozent auf 5.63 USD), UnitedHealth (+ 8.64 Prozent auf 347.92 USD), Centene (+ 7.70 Prozent auf 31.06 USD), Super Micro Computer (+ 7.19 Prozent auf 42.92 USD) und Amphenol (+ 5.65 Prozent auf 116.79 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Humana (-12.04 Prozent auf 273.02 USD), Albemarle (-11.49 Prozent auf 72.58 USD), Fox (-6.67 Prozent auf 53.02 USD), Fox (-6.15 Prozent auf 58.64 USD) und Freeport-McMoRan (-5.94 Prozent auf 43.89 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 31’627’579 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.464 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die SVB Financial Group-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

