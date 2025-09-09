NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags stärker

Am Dienstag steht der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.21 Prozent im Plus bei 6’508.55 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 50.330 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.071 Prozent höher bei 6’499.76 Punkten in den Handel, nach 6’495.15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’483.08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’509.40 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der S&P 500 mit 6’389.45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’005.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’471.05 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10.91 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’532.65 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit UnitedHealth (+ 9.36 Prozent auf 350.22 USD), Lumen Technologies (+ 9.28 Prozent auf 5.60 USD), Centene (+ 6.52 Prozent auf 30.72 USD), Super Micro Computer (+ 5.74 Prozent auf 42.34 USD) und Amphenol (+ 5.11 Prozent auf 116.19 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Albemarle (-12.11 Prozent auf 72.07 USD), Fox (-5.82 Prozent auf 53.51 USD), Freeport-McMoRan (-5.78 Prozent auf 43.97 USD), Fox (-5.75 Prozent auf 58.89 USD) und News B (-4.37 Prozent auf 32.49 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 13’788’316 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.464 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

2025 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

