NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance im Blick
|
09.09.2025 20:03:42
NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags stärker
Der S&P 500 macht heute Gewinne.
Am Dienstag steht der S&P 500 um 20:01 Uhr via NYSE 0.21 Prozent im Plus bei 6’508.55 Punkten. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 50.330 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0.071 Prozent höher bei 6’499.76 Punkten in den Handel, nach 6’495.15 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6’483.08 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’509.40 Punkten verzeichnete.
S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, wurde der S&P 500 mit 6’389.45 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 09.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6’005.88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5’471.05 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 10.91 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 6’532.65 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit UnitedHealth (+ 9.36 Prozent auf 350.22 USD), Lumen Technologies (+ 9.28 Prozent auf 5.60 USD), Centene (+ 6.52 Prozent auf 30.72 USD), Super Micro Computer (+ 5.74 Prozent auf 42.34 USD) und Amphenol (+ 5.11 Prozent auf 116.19 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Albemarle (-12.11 Prozent auf 72.07 USD), Fox (-5.82 Prozent auf 53.51 USD), Freeport-McMoRan (-5.78 Prozent auf 43.97 USD), Fox (-5.75 Prozent auf 58.89 USD) und News B (-4.37 Prozent auf 32.49 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 13’788’316 Aktien gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.464 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
S&P 500-Fundamentaldaten im Blick
2025 weist die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
20:03
|Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags freundlich (finanzen.ch)
|
20:03
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
20:03
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
20:03
|NYSE-Handel: S&P 500 nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
18:01
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
18:01
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
18:01