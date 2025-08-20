S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel im Minus

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Minus von 0.24 Prozent auf 6’395.78 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 50.266 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.016 Prozent auf 6’410.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’411.37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 6’408.40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’343.86 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 0.764 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der S&P 500 6’296.79 Punkte auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2025, den Stand von 5’940.46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, lag der S&P 500 bei 5’597.12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8.98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’481.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Analog Devices (+ 6.26 Prozent auf 244.87 USD), McKesson (+ 3.85 Prozent auf 702.94 USD), Medtronic (+ 3.69 Prozent auf 93.22 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3.36 Prozent auf 591.01 USD) und Microchip Technology (+ 3.17 Prozent auf 66.76 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Intel (-6.99 Prozent auf 23.54 USD), Target (-6.33 Prozent auf 98.69 USD), Dell Technologies (-4.97 Prozent auf 128.48 USD), Generac (-4.74 Prozent auf 189.65 USD) und Micron Technology (-3.97 Prozent auf 117.21 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 47’469’919 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.817 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1’200.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch