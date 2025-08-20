Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’276 0.5%  SPI 17’036 0.5%  Dow 44’938 0.0%  DAX 24’277 -0.6%  Euro 0.9367 0.0%  EStoxx50 5’472 -0.2%  Gold 3’347 1.0%  Bitcoin 92’018 1.0%  Dollar 0.8043 0.0%  Öl 67.0 1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Geldmarkt-ETFs: Liquidität mit Renditechance
Ausblick: Walmart öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: CTS Eventim-Aktie gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Piper Sandler: NVIDIA-Aktie wird noch Bilanzvorlage neues Rekordhoch markieren
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 20.08.2025 22:34:25

S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel im Minus

S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel im Minus

Der S&P 500 zeigte sich schlussendlich mit negativem Vorzeichen.

Intel
19.06 CHF -7.77%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende stand im NYSE-Handel ein Minus von 0.24 Prozent auf 6’395.78 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 50.266 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.016 Prozent auf 6’410.32 Punkte an der Kurstafel, nach 6’411.37 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 6’408.40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’343.86 Punkten erreichte.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 0.764 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der S&P 500 6’296.79 Punkte auf. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2025, den Stand von 5’940.46 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, lag der S&P 500 bei 5’597.12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 8.98 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 6’481.34 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Analog Devices (+ 6.26 Prozent auf 244.87 USD), McKesson (+ 3.85 Prozent auf 702.94 USD), Medtronic (+ 3.69 Prozent auf 93.22 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3.36 Prozent auf 591.01 USD) und Microchip Technology (+ 3.17 Prozent auf 66.76 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Intel (-6.99 Prozent auf 23.54 USD), Target (-6.33 Prozent auf 98.69 USD), Dell Technologies (-4.97 Prozent auf 128.48 USD), Generac (-4.74 Prozent auf 189.65 USD) und Micron Technology (-3.97 Prozent auf 117.21 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 47’469’919 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.817 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 1’200.00 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu S&P 500-Aktien
Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?