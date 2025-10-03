NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite notiert im Plus

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 0.29 Prozent stärker bei 22’909.74 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.184 Prozent auf 22’886.16 Punkte an der Kurstafel, nach 22’844.05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22’828.94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22’925.43 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1.35 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 03.09.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21’497.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2025, lag der NASDAQ Composite noch bei 20’601.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17’918.48 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18.82 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 22’925.43 Punkten. Bei 14’784.03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Ballard Power (+ 23.52 Prozent auf 3.55 USD), AXT (+ 11.70 Prozent auf 5.25 USD), SMC (+ 7.48 Prozent auf 340.72 USD), Microvision (+ 7.09 Prozent auf 1.44 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 6.03 Prozent auf 7.74 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Wynn Resorts (-5.11 Prozent auf 126.52 USD), Nissan Motor (-5.09 Prozent auf 2.31 USD), BlackBerry (-4.53 Prozent auf 4.54 USD), Rambus (-3.30 Prozent auf 100.29 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (-3.24 Prozent auf 7.17 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11’583’633 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.882 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.16 Prozent an der Spitze im Index.

