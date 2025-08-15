RWE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Goldman Sachs Group Inc.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen von 41,00 auf 44,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Von einem Wiederanziehen der Stromnachfrage dürfte der Energiekonzern am deutlichsten profitieren, schrieb Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das höhere Ziel begründete der Experte mit einer Verschiebung des Bewertungshorizontes in die Zukunft.

Aktieninformation im Fokus: Die RWE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 14:57 Uhr in Grün und gewann 1.0 Prozent auf 34.94 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 27.36 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 870’813 RWE-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2025 um 25.2 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



